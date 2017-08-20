Formulaz tahta araba yarışları nefes kesti

Rize\'nin Ardeşen İlçesi Tunca Beldesi\'nde 9\'uncusu düzenlenen \'Red Bull Formulaz\' tahta araba yarışları bu yılda büyük heyecana sahne oldu.

Tunca Belediyesi ile Redbull tarafından bu yıl, \'Arabam tahtadan inerim rampadan\' sloganı ile düzenlenen ve \'Formulaz\' adı verilen yarışlara gençler, 40 yaş üstü ve kadınlar kategorilerinde 75 kişi tahta arabaları ile katıldı. Yarışmacılar, gruplar halinde 6\'şarlı yapılan yarışlara kendi tasarımları olan ve sırma teli dışında metal aksamın yasak olduğu birbirinden ilginç tahta arabalarla katıldı. Araçlarda maksimum uzunluk 1.70 metre, genişlik ise 70 santimetre olarak sınırlı tutuldu.

Bu yıl ilk kez yarışan kadınlar büyük alkış aldı. 1650 metrelik dik parkurda bazı yarışmacılar takla attı, bazıları devrildi. Kolu çıkan bir yarışmacıda ambulansla hastaneye götürüldü.

\'UÇURUMA DÜŞMEK YASAK\'

Formulaz yarışlarında güvenlik önlemleri dikkat çekti. Eğimli yolda yarışmacıların uçuruma düşmemesi için yol kenarlarına saman balyaları yerleştirildi. Lastik ayakkabı ve kıl çorap giyen yarışmacılar kask, kolluk ve dizlik taktı. Yol boyunca, \'Dikkat tahta araba çıkabilir\', \'Uçuruma düşmek yasaktır\', \'Sollama yapmak yasaktır\' ve \'En keskin viraj 53 metre geride kaldı\' yazılı ilginç tabelalar dikkat çekti. Yarışlarda, sağlık ekipleri olası kazalarda yaralananlara müdahale etmek için beklerken, Jandarma ekipleri de yol boyunca güvenlik önlemi aldı.

BAKAN BAK\'DA TAHTA ARABAYA BİNDİ

Formuzlaz yarışlarını izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tahta arabaya bindi. Bakan Bak, küçüklüğünde kuzeni ile tahta araba yaptığını ve bu heyecanı iyi bildiğini belirterek \"Bunlar bizim çocukluğumuzun arabaları. Bilyelileri de vardı. Çocukluğumuzda bundan keyif alıyorduk. Şimdi çocuklarımız hazır oyuncaklarla oynuyor. Onlara bu gelenekleri öğretmemiz gerekiyor.\" dedi.

Yarışmada dereceye girenlere kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yarış alanı detayları

Yarışlardan detay

Kadınların yarışı

Bakan Bak\'ın gelişi

Tahta arabaya binmesi

Detaylar

HABER - KAMERA: MUHAMMET KAÇAR RİZE / DHA

20.08.2017 - Haber Kodu : 170820095