Formula 3'te korkutan kaza!

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde yapılan Formula 3 Dünya Kupası yarışında, yüksek hızla kaza yapan 17 yaşındaki kadın pilot Sophia Flörsch'ün omurgasında kırık tespit edildi.

Makau sokaklarında oluşturulan Guia Pisti'ndeki yarışı, Motopark takımından Büyük Britanyalı Dan Ticktum kazandı. Fakat 4. turda yaşanan kaza, mücadelenin önüne geçti.

Van Amersfoort takımının Alman sürücüsü Sophia Flörsch, viraj öncesi düzlükte Carlin takımından Jehan Daruvala ile yaşadığı temas sonrası aracının kontrolünü kaybetti.

Yüksek süratle savrulan otomobil, virajı dönen TOM'S takımından Sho Tsuboi'ye vurarak havalandı ve bariyerleri aşarak arkadaki platforma çarptı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), kaza sonucu Flörsch ve Tsuboi'nin yanı sıra iki fotoğrafçı, bir de pist görevlisinin yaralandığını açıkladı.

Van Amersfoort takımı da bilinci açık olan 17 yaşındaki kadın sürücü Flörsch'ün omurgasında kırık tespit edildiğini belirtti.

Flörsch ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, destek mesajları için teşekkür ederek, durumunun iyi olduğunu ve yarın ameliyat edileceğini duyurdu.

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon.