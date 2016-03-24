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Spor

Formula 1'in sesi yine beğenilmedi!

2 sene önce turbo V6 motorların spora girmesinden beri F1 araçlarının sesi sürekli olarak eleştirilere maruz kalmıştı

24 Mart 2016 09:10

Formula 1’de sesi arttırmak için getirilen düzenlemeler işe yaramamış gibi görünüyor.

2 sene önce turbo V6 motorların spora girmesinden beri F1 araçlarının sesi sürekli olarak eleştirilere maruz kalmıştı.

Bu sene türbin ve wastegate için iki farklı çıkış yapılması yönünde kural değişikliği yapıldı ve bu değişiklik sesin iyileşmesini sağladı.

Ancak Mercedes pilotu Lewis Hamilton bu görüşte değil.

TRF1.net'in haberine göre, Hamilton “Farkı duyabiliyor musunuz? Değişiklikleri anlamak için çok iyi bir kulağa sahip olmak lazım. Neredeyse hiç fark yok. Hiç de iyi değil” dedi.

Red Bull'un danışmanlarından Helmut Marko da aynı görüşde.

Marko “Formula 1’in sesi kilometrelerce uzaktan duyulmalı. Çığlık sesi yok ve yeterince vahşi değil. Honda motoru düzgün çalışmadığı için diğerlerinden daha iyi ses çıkartıyor” dedi.

 

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