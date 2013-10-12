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Yaşam

Formula 1'in kadın pilotu otel odasında ölü bulundu!

Eski Formula 1 test pilotu Maria de Villota, İspanya'nın Sevilla kentindeki bir otel odasında ölü bulundu

12 Ekim 2013 11:56

Formula 1'de yarışmaya en çok yaklaşan kadın pilot olarak gösterilen Maria de Villota, İspanya’nın Sevilla kentindeki bir otel odasında ölü bulundu.
 
Geçen yıl pistte geçirdiği bir kazada ölümün eşiğinden dönen test pilotu 33 yaşındaydı.

İspanyol polisi, 33 yaşındaki pilotun ölümüne ilişkin şüpheli bir durum olmadığını açıkladı. Polis, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için çalışların sürdüğünü bildirdi.

Maria, de Villota, geçen yıl İngiltere'nin Duxford pistindeki test sürüşü sırasında geçirdiği kazayla gündeme gelmişti.

Ölüm tehlikesi atlatan kadın pilot, kaza sonrası bir gözünü kaybetmişti.

Maria de Villota, Formula-1'de yarışmaya en çok yaklaşan kadın pilot olarak gösteriliyordu.

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