Formula 1'in grid kızları yerine grid çocukları

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), bugün yaptığı açıklamayla birlikte 2018 sezonunda grid kızlarının yerini grid çocuklarının alacağını açıkladı.

Liberty ve FIA, 2018 sezonuyla birlikte grid kızlarının kaldırma kararı almış ve bu karar büyük tartışma yaratmıştı.

Yeni sezonda grid kızının yerini neyin alacağı merak ediliyordu ve konuyla ilgili resmi açıklama bugün geldi. Yeni sezonda F1 ve Amerikan Nefroloji Derneği (ASN)'nin ortak projesiyle pilotların numarasını çocuklar taşıyacak.

Bu isimler karting veya alt serilerde yarışan isimler olacak ve motorsporları kulüpleri tarafından yetenek ve çekilişe göre seçilecek.

Seçilen bu 20 isim, dünyanın en iyi 20 pilotunun yanında gridde yer alacak ve harika bir deneyim yaşayacak.

FIA başkanı Jean Todt, "Formula 1, motorsporlarının zirvesidir ve alt kategorilerde yarışan her genç sürücünün hayali orasıdır."

"Bu genç isimlere griddeki kahramanlarının yanında durma şansı tanıyarak, rüyalarını yakından görme fırsatı veriyoruz. Bunu genç sürücüler için büyük bir ödül olarak göörüyoruz." dedi.

F1'in ticari patronu Sean Bratches, "Genç isimler için olağanüstü bir fırsat olacak. Kahramanlarının yanında duracaklar, yarış hazırlıklarına bakacaklar, motorsporlarının en önemli insanları seyredecekler."

"Onlar ve aileleri için unutulmaz bir deneyim olacak. Bunu gelecekteki Formula 1 pilotlarına ilham vermek için harika bir yol olarak görüyorum." dedi.

Grid çocukları, Formula 1'de olduğu gibi F2 veya GP3'te de kullanılmaya çalışılacak. Ayrıca genç sürücülerin aileleri de pazar günü yarışı izleme şansı yakalayacak.