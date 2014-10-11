Formula 1'e hız sınırı geliyor

Formula 1'de, Marussia-Ferrari takımından Jules Bianchi'nin geçirdiği ciddi kazanın ardından yarışlarda "acil durumlarda hız sınırlandırılması" gibi yeni güvenlik önlemlerinin alınması gündeme geldi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı Rusya Grand Prix'si öncesinde Sochi kentinde açıklamalarda bulunan F1 yarış direktörü Charlie Whiting, "Acil durumlarda araçların hızını yavaşlatmak sanırım alınması gereken bir karar olacak" dedi.

Bianchi'nin kazasına ilişkin F1 tarafından yapılan soruşturmada çift sarı bayrakla uyarı yapılmasına rağmen tüm pilotların aynı oranda aracını yavaşlatmadığını tespit ettiklerini belirten Whiting, bu nedenle araçlara acil durumlarda uzaktan kumanda edebilecek hız kontrolü sistemi yerleştirmeyi düşündüklerini kaydetti.

Hız sınırlandırması uygulamasının Rusya'daki yarışa yetişmeyeceğini belirten Whiting, "Araçlara o kadar çok sistem yerleştiriliyor ki, bütün araçların düzgün çalışmasını beklemek çok zor" ifadelerini kullandı.

'Bianchi'nin ölümle yaşam arasında'

Öte yandan, geçen hafta Japonya'da düzenlenen yarışta başından ağır yaralanan ve Mie General Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Bianchi'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Yakın arkadaşını hastanede ziyaret eden F1'in Fransız pilotlarından Jean-Eric Vergne, 25 yaşındaki Bianchi'nin "ölümle yaşam arasında" olduğunu söyledi.

Alman basınından Bild ise Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) Bianchi'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi verme konusunda isteği olmadığını, yakın kaynaklardan aldıkları bilgiye göre Fransız pilotun durumunun kötüye gittiğini öne sürdü.

İngiliz basınında yer alan haberlerde ise Bianchi'ni sağlığı hakkında "endişelerin arttığı", tüm ailesi ve yakın arkadaşlarının Japonya'da hastanede beklediği belirtildi.

FIA tarafından hafta içinde yapılan son yapılan açıklamada, bir tür travmatik beyin hasarı "diffuse axonal" teşhisi konan Bianchi'nin sağlık durumunun "stabil ve kritik" olduğu belirtilmişti. Bu tür hasarlarda, merkezi bir noktadaki beyin hasarından çok daha geniş bir alana yayılmış bir bölgede hasar meydana geliyor. Bu hastalıktan muzdarip kişilerin yüzde 90'dan fazlasının tekrar bilinçlilik seviyesine gelemediği ifade ediliyor.

Fransız sürücü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Japonya Grand Prix'sinde pistin dışına çıkarak bariyerlere çarpan Sauber takımından Adrian Sutil'in otomobilini çekmeye gelen araçla çarpışmış ve kaza nedeniyle yarış erken sonlandırılmıştı. Sutil'in kazasının ardından pilotlara uyarı niteliğinde çift sarı bayrak çekilmesine rağmen yaşanan kaza, organizasyonda güvenlik ihlali konusunu gündeme getirmişti