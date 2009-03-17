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Spor

Formula 1'de tarihi değişiklik

Formula 1 yönetmeliğindeki değişiklikle artık en fazla puanı alan değil, en çok yarış kazanan pilot şampiyon olacak.

17 Mart 2009 02:00

Formula 1'de bundan böyle en fazla puanı alan değil, en çok yarış kazanan pilot şampiyon olacak.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (FIA) yapılan açıklamaya göre, bundan sonraki Formula 1 şampiyonları, en çok puanı toplamasına bakılmaksızın, ne kadar yarış kazandığı gözönüne alınarak belirlenecek.

Açıklamada, "10-8-6-5-4-3-2-1" şeklinde olan mevcut puanlama sisteminin, eşitlik durumunda başvurulmak üzere, aynen kalacağı belirtildi.

Yeni sistem yürürlükte olsaydı, geçen sezonun şampiyonu, 5 Grand Prix kazanan McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton değil, 6 yarış kazanan Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa olacaktı.

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