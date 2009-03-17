Formula 1'de tarihi değişiklik

Formula 1'de bundan böyle en fazla puanı alan değil, en çok yarış kazanan pilot şampiyon olacak.



Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (FIA) yapılan açıklamaya göre, bundan sonraki Formula 1 şampiyonları, en çok puanı toplamasına bakılmaksızın, ne kadar yarış kazandığı gözönüne alınarak belirlenecek.



Açıklamada, "10-8-6-5-4-3-2-1" şeklinde olan mevcut puanlama sisteminin, eşitlik durumunda başvurulmak üzere, aynen kalacağı belirtildi.



Yeni sistem yürürlükte olsaydı, geçen sezonun şampiyonu, 5 Grand Prix kazanan McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton değil, 6 yarış kazanan Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa olacaktı.

