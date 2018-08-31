Formula 1'de sıradaki durak İtalya

Formula 1'de sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 2 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'da yapılacak sezonun 14. yarışıyla sürecek. İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 2 Eylül Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Azerbaycan, İspanya, Fransa, Almanya ve Macaristan'da koşulan yarışlarda Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Avustralya, Bahreyn, Kanada, Büyük Britanya ve Belçika'da Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Avusturya'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı. Formula 1'de İtalya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 231 puan Sebastian Vettel (Almanya): 214 Kimi Raikkonen (Finlandiya): 146 Valtteri Bottas (Finlandiya): 144 Max Verstappen (Hollanda): 120

Takımlar klasmanı