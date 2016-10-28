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Spor

Formula 1'de sırada Meksika var

Mercedes pilotu Nico Rosberg, takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın 26 puan önünde bulunuyor

28 Ekim 2016 13:29

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Meksika Grand Prix'si ile sürecek.

Başkent Meksiko'nun 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak Meksika Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 21.00'de başlayacak. Yarış ise 30 Ekim Pazar günü TSİ 21.00'de start alacak.

ABD'deki son yarışı ikinci sırada tamamlayan Mercedes'in Alman sürücüsü Nico Rosberg, pilotlar klasmanında takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'ın 26 puan önünde bulunuyor.

İlk şampiyonluğunu hedefleyen Rosberg, bu sezon Avustralya, Bahreyn, Çin, Rusya, Azerbaycan, Belçika, İtalya, Singapur ve Japonya'daki yarışlardan zaferle ayrıldı.

Son 2 yılın şampiyonu Hamilton ise bu sezon Monaco, Kanada, Avusturya, Büyük Britanya, Macaristan, Almanya ve ABD'deki etapları ilk sırada tamamladı.

 

Pilotlar klasmanı

 

1. Nico Rosberg (Almanya): 331 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 305
3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 227
4. Sebastian Vettel (Almanya): 177
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 170

 

Takımlar klasmanı

 

1. Mercedes: 636
2. Red Bull: 400
3. Ferrari: 347
4. Force India: 138
5. Williams: 130.

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