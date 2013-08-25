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Çevre

Formula 1'de Greenpeace'ten ana sponsora protesto: Hayır Shell!

Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde Greenpeace eylemcileri açtıkları pankartla, ana sponsor Shell'in Kuzey Kutbu'ndaki petrol arama çalışmalarını protesto etti

25 Ağustos 2013 22:32

Greenpeace eylemcileri bugün, Formula 1 Belçika Grand Prix’sinde, VIP bölümünün karşısındaki çatıdan astığı 20 metre uzunluğundaki pankartla Shell’in Kuzey Kutbu’ndaki petrol armama planlarını protesto etti. Pankartta “Arctic Drilling? Shell NO” (Kuzey Kutbu’nda petrol aramak mı? Hayır Shell) ifadesi yer aldı.

radikal.com.tr'nin haberine göre, Belçika Grand Prix’sinin ana sponsoru olan Shell, Alaska ve Rusya açıklarında petrol aramak için milyarlarca dolar harcıyor ve sivil toplum kuruluşları ve milyonlarca insanın protestolarına rağmen bu planlarından vazgeçmiyor. Shell Formula 1 Belçika Grand Prix’si, Shell’in takvimindeki en büyük küresel sponsorluk aktivitesi.

 

'Bulunma nedenimiz, firmanın gerçek yüzünü göstermek'

 

Pankartı açan eylemcilerden Belçikalı Tony Martin, eylemin amacıyla ilgili şunları söyledi:

“Grand Prix, Shell için en önemli günlerden biri. Shell burada logosunun her yerde görünür olması için elinden geleni yapıyor ama Formula 1 yarışlarını izleyen milyonlarca kişiye söylemediği bir şey var: Shell, gezegenimizin en hassas, en el değmemiş yerlerinden Kuzey Kutbu’nda petrol arama planları yapıyor. Burada yaşanacak olası bir petrol sızıntısı, sadece bölgeyi değil tüm ekosistemi etkileyecek felaketlere neden olabilir. Burada bulunma nedenimiz, sponsor firmanın gerçek yüzünü Formula 1 hayranlarına göstermek.”

 

Hatalar nedeniyle Alaska'dan çekildi

 

Shell Kuzey Buz Denizi’nde petrol arama programı için 5 milyar dolar yatırım yaptı. Ancak –karaya oturan bir platform da dahil- yaptığı bir dizi kaza ve hata sonrasında bu yıl için Alaska açıklarında petrol sondajı yapma planlarını gerçekleştiremedi. Ardından Shell, Rusya’da devlet elinde olan Gazprom adlı petrol devi ile Kuzey Buz Denizi’nin Rusya sularında sondaj yapmak üzere anlaşma yaptı. Bu bölge de, düzenlemelerin gevşek, kaza sayısının fazla olmasıyla biliniyor.

Greenpeace’in, Kuzey Buz Denizi’nde petrol aranmasına karşı başlattığı kampanyaya bugüne dek 4 milyona yakın insan www.SaveTheArctic.org sitesi üzerinden imzalarıyla destek verdi.

 

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