Formula 1 yeniden Afrika'ya dönmeyi planlıyor

Formula 1 Global Yarış Tanıtım Direktörü Chloe Targett-Adams, Afrika’da yeniden F1 yarışlarının düzenlenmesinin öncelikli konulardan biri olduğunu açıkladı.

Son olarak 1993 yılında düzenlenen Güney Afrika’daki GP’den bu yana Afrika’da herhangi bir F1 yarışı yapılmamıştı. Formula 1’de yedi kez şampiyonluğa ulaşan Lewis Hamilton ise geçtiğimiz yıl bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sporun Afrika kıtasında da yer almasının öneminden bahsetmişti.

BlackBook Motorsport seminerinde konuşan Chloe Targett-Adams, "Hamilton ile tamamen aynı fikirdeyim. Formula 1’in Afrika kıtasında da yer alması gerekiyor ve şu anda orada yarışmamak doğru değil. Orası gerçekten de F1 yarışlarının düzenlenmesini çok istediğimiz bir yer ve bu bizim önceliğimiz. Birkaç yıldır olası seçenekler için görüşme halindeyiz ve orta ya da kısa vadede orada yarışma düzenleyebileceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

F1’in yeni CEO’su Stefano Domenicali de geçtiğimiz ay verdiği demeçte, Kuzey ve Güney Afrika’daki bazı ülkelerden bu konuyla alakalı bir ilgi olduğunu açıklamıştı.

Chloe Targett-Adams ayrıca, ilk kez düzenlenecek olan Vietnam GP’nin geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gerçekleşmemesine rağmen oradan henüz vazgeçmediklerini ve yakın zamanda orada da yarışmayı umduklarını belirtti. Bu yıl Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde gerçekleşecek gece yarışı için heyecanlı olduklarını ifade eden Targett-Adams, bu GP’nin en az on yıl takvimde olmasını beklediklerini söyledi.

Bazı kuruluşlar, Suudi Arabistan’daki yarışın düzenlenmesini eleştirerek Lewis Hamilton’a boykot çağrısında bulunmuş ve Hamilton’dan insan hakları ihlali yapılan ülke hakkında sesini çıkartmasını istemişlerdi.

Bu konuyla ilgili de yorum yapan Targett Adams, "Formula 1’in penceresinden baktığımızda biz ortaklarla ilişki kurmayı seçiyoruz. Ayrıca yapmış olduğumuz sözleşme de, insan haklarıyla ilgili beklentilerimize ve nasıl çalışmayı umduğumuza yönelik oluşturduğumuz çerçeve içinde kalıyor" diye konuştu.