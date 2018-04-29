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BBC Türkçe

Formula 1 yarışçısı Hamilton'dan 'erkekler elbise giymez' yorumu için özür

İngiltere'nin tanınmış Formula 1 yarışçısı Lewis Hamilton, Instagram hesabından paylaştığı videoda pembe ve mor renklerde bir elbise giyen yeğenine 'Erkekler elbise giymez' dediği için eleştiri yağmuruna tutuldu. Hamilton, birini bu şekilde etiketlemenin

29 Nisan 2018 20:30

Sosyal medyada paylaştığı videoda, elbise giyen erkek yeğeniyle dalga geçen ifadeler kullanmakla suçlanan İngiliz Formula 1 yarışçısı Lewis Hamilton, özür diledi.

Noel günü Instagram hesabından paylaştığı videoda Hamilton'ın yeğeniyle dalga geçen bir tavırla "Erkekler elbise giymez" dediği görülüyordu.

Hamilton videoda kameraya konuştuktan sonra objektifi yeğenine doğrultuyor ve "Çok üzgünüm şu an. Yeğenimin haline bakın" diyordu.

Daha sonraki görüntülerde, çocuğun pembe ve mor renklerdeki elbisesi içinde oyuncak sihirli çubuğuyla oynadığı görülüyordu.

Hamilton'ın yeğenine "Neden prenses elbisesi giyiyorsun? Noel için bu kıyafeti mi seçtin? Erkekler prenses elbisesi giymez" dediği duyuluyordu.

Sosyal medya kullanıcıları ise, 32 yaşındaki yarışçının bu ifadelerine tepki gösterdi.

İngiltere'de zorbalıkla mücadele eden bir yardım örgütü, Hamilton gibi tanınmış bir figürün herkesin önünde küçük bir çocuğu "utandırmasının" hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Hamilton ise birini bu şekilde etiketlemenin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, sosyal medya kullanıcılarından özür diledi.

Ünlü Formula yarışçısının paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Dün yeğenimle oyun oynarken kullandığım kelimelerin uygunsuz olduğunu fark ederek paylaşımı sildim. Kimseye zarar vermek ya da hakaret etmek istememiştim. Yeğenimin bu şekilde özgürce kendini ifade etmesine bayılıyorum ve herkes de böyle yapmalı."

https://twitter.com/LewisHamilton/status/945718243511144448
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