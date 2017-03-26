Formula 1, Vettel ve Ferrari'nin zaferiyle başladı

Dünyanın en çok izlenen motor sporları organizasyonu olan Formula 1'de yeni sezon heyecanı başladı. Avustralya'da yapılan 2017 sezonunun ilk yarışı Ferrari'den Sebastian Vettel'in zaferiyle sonuçlandı.

Melbourne kentinde yapılan yarışta ikinci sırada start alan 29 yaşındaki Vettel, 179. Grand Prix yarışında 43. birinciliğini elde etti.

Yarışa ilk sırada başlayan üç şampiyonluğu bulunan favori Mercedes pilotu Lewis Hamilton Vettel'in ardından yaklaşık 10 saniyelik farkla ikincilikle yetinirken Mercedes ile ilk yarışına çıkan Finli Valtteri Bottas damalı bayrağı üçüncü sırada görerek podyuma çıkan son isim oldu.

Dört şampiyonluğu bulunan Alman pilot Vettel, zaferi sonrası sevincini "Bu inanılmaz! Bu, işte tam da ihtiyacımız olan şeydi. Takım çok çalıştı ve her şeyi doğru yaptı” diye konuştu. Vettel finiş çizgisini ilk sırada geçtikten sonra da telsizden takım arkadaşlarına İtalyanca seslenerek "Harika otomobil, harika ekip. Teşekkürler dostlarım” dedi.

Yarışa ilk beş sırada başlayan pilotlar starttaki yerini korudu. İlerleyen turlarda Hamilton ve Vettel diğer yarışçılardan koptu. Hamilton 17. turda Vettel'den önce pit stop'a girerken, 6 tur sonra pit stop yapan Vettel çıkışta Mercedes pilotunu geçmeyi başardı. Önündeki Bottas ve takım arkadaşı Raikkonen'in de pite girmesiyle liderliği ele geçiren Vettel üstünlüğünü bitiş çizgisine kadar korudu.

Bu sonuçla Ferrari ve Vettel sezonun ilk yarışına galibiyetle başlarken, 2015'te Singapur'da elde edilen zaferden sonra da ilk birinciliklerini almış oldular.

Ferrari'nin Finli pilotu yarışı dördüncü sırada tamamlarken Red Bull'dan Max Verstappen beşinci oldu.

Bu sonuçların ardından Vettel pilotlar klasmanında, Ferrari de takımlar klasmanında ilk sırada yer aldı.

Formula 1'de sezonun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix'i 9 Nisan'da yapılacak.

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DW/dpa/sid, UÇ/MK