Formula 1, Türkiye'yi 2021 takvimine dahil edebilir

2021 sezonunda takviminde Türkiye'ye yer vermeyen Formula 1 yönetimi bu kararını değiştirebilir. F1 yönetimi pandemi nedeniyle iptal olması gündemde olan yarışlar yerine Türkiye ve Sakhir Grand Prix'lerini takvime almak için hazırlık yapıyor.
Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. Geçen sezon pandemi nedeniyle Avrupa ve Orta Asya'da düzenlenen yarışlardan sonra bu sezon yeniden diğer kıtalardaki ülkelere yarış verildi.
Türkiye yeniden dahil edilebilir
Brezilya'da yayın yapan UOL sitesine göre Türkiye ve Sakhir Grand Prix'leri yeniden takvime dahil olabilir. Covid-19 vakalarının artması, bazı ülkelerin önlemlerini arttırması yarışların iptal olmasına neden olabilir. Sorun yaşamak istemeyen Formula 1 yönetimi olası iptaller nedeniyle alternatif yarış pistlerini hazır tutmak istiyor.
Geçen sezon İstanbul'da düzenlenen yarıştan memnun olan Formula 1, Türkiye'ye yarış verilmesine sıcak bakıyor. İstanbul'un yeniden ev sahipliği yapması durumunda Haziran ayında yarış gerçekleşecek.
Japonya, Meksika, İngiltere, Singapur ve Brezilya gibi Koronavirüs'ün yoğun olduğu yerler ve prosedürler F1 yönetiminin elini bağlıyor. 6 Haziran'da Azerbaycan'da düzenlenmesi planlanan yarış için ise henüz kesin bilgi verilmedi.
Takvimde yer alan 2 mayıs içinse ülke ve pist belirlenmedi. Yakın zamanda 2 mayıs ve Azerbaycan için açıklama yapılması bekleniyor.
Formula 1 2021 takvimi
Bu sezon Formula 1 tarihinde ilk olarak yarış sayısı 23'e çıkarıldı ve açıklanan takvimde Türkiye'ye yer verilmedi. Sezonun ilk yarışı 28 Mart Pazar günü Sakhir GP'de düzenlendi. Son şampiyon Lewis Hamilton kaldığı yerden devam ederek yarışı ilk sırada tamamladı. Verstappen 2, Bottas üçüncü sırada tamamladı.
18 Nisan İtalya - Imola
2 Mayıs Henüz belli değil
9 Mayıs İspanya - Barcelona
23 Mayıs Monaco - Monaco
6 Haziran Azerbaycan - Bakü
13 Haziran Canada - Montreal
27 Haziran Fransa - Le Castellet
4 Temmuz Avusturya - Spielberg
18 Temmuz İngiltere - Silverstone
1 Ağustos Macaristan - Budapeşte
29 Ağustos Belçika - Spa
5 Eylül Hollanda - Zandvoort
12 Eylül İtalya - Monza
26 Eylül Rusya - Soçi
3 Ekim Singapur - Singapur
10 Ekim Japonya - Suzuka
24 Ekim Amerika Birleşik Devletleri - Austin
31 Ekim Meksika - Mecixo City
7 Kasım Brezilya - Sao Paolo
21 Kasım Avustralya - Melbourne
5 Aralık Suudi Arabistan - Jeddah
12 Aralık Abu Dabi - Abu Dabi
(NTV Spor)