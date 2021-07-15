Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatlarında yüzde 212'ye varan zam

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin normal dönem bilet fiyatlarına geçen yıldan bu yana yüzde 50 ila yüzde 212 arasında zam geldi. Bilet fiyatları 375 TL ile 4 bin 125 TL arasında değişiyor.

İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1’in bilet fiyatları geçtiğimiz hafta açıklandı. Erken dönem bilet fiyatlarında çeşitli indirimler yapılsa da normal dönem bilet fiyatlarının 375 ve 4 bin 125 TL arasında değiştiği görüldü.

Sözcü'nün haberine göre yarışın Türkiye'de en son düzenlendiği 2011 yılında 70 TL ve 450 TL arasında satılan bilet fiyatları geçen yıl 120 ve 2 bin 750 TL arasında değişiklik gösterdi.

Açıklanan fiyatlara göre, bu yılki normal dönem bilet fiyatları 375 ve 4 bin 125 TL arasında değişiyor. Buna göre en düşük bilet olan açık alan biletinin fiyatı bir yılda yüzde 212 artarken en pahalı tribün olan platinium tribününün bilet fiyatı yüzde 50 oranında zamlandı.