Formula 1 takımlarından McLaren, Lando Norris ile sözleşme yeniledi

Formula 1 takımlarından McLaren, Landon Norris ile yeni sözleşme imzaladı.

McLaren genç sürücüsü Lando Norris ile olan sözleşmesini yeniledi. Formula 1 takımı, İngiliz pilotu ile 2025 yılının sonuna kadar anlaşmaya vardı.

İmza sonrası görüşlerini paylaşan Norris şunları söyledi:

"McLaren'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Bu takımla birlikte büyüdüm ve hep birlikte çıktığımız bu yolculuğun bir parçasıyım. Son derece mutluyum. Dört yıl daha Formula 1'de olmak ve bunu birlikte büyüdüğüm, Formula 1'e giriş yaptığım McLaren ile yapmak benim için inanılmaz."

McLaren F1 Takım Patronu Andreas Seidl ise, "Lando ile birlikteliğimizi uzatma fırsatı, yalnızca bağlılığımızı değil, onun yeteneğine olan inancımızı ve güvenimizi de yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Formula 1 pilotluğuna 2019 yılında McLaren takımıyla başlayan ve üç sezon boyunca 60 yarışa çıkan Lando Norris, 5 kez podyuma kalma başarısı gösterdi.

22 yaşındaki sürücü geçen sezon topladığı 160 puanla pilotlar sıralamasını 6. sırada noktalamıştı.