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Spor

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in

Ferrari pilotu Leclerc ve Sainz yarışı ikinci ve üçüncü sırada bitirdi

27 Mart 2022 21:58

Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'sinin ardından Suudi Arabistan Grand Prix'si heyecanı yaşandı. Nefes kesen mücadelelere sahne olan sezonun ikinci yarışını son şampiyon Max Verstappen kazanmayı başardı.

Bahreyn'de aracında sorun çıkması nedeniyle yarışı tamamlayamayan Red Bull pilotu sezonun ilk puanlarını alırken, son yarışın galibi Ferrari'den Charles Leclerc ise damalı bayrağı 2. sırada geçti.

Cidde'de 50 tur üzerinden yapılan yarışa 4. sıradan başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen, Charles Leclerc ile girdiği teker tekere mücadeleden galip ayrılmayı başardı ve damalı bayrağı ilk sırada geçti. Ferrari'den Charles Leclerc 2. olurken, diğer Ferrari pilotu Carlos Sainz podyumun son basamağını tamamladı.

Hamilton 10. bitirdi

Sıralama turlarında büyük bir şok yaşayarak 15. sırada kalan 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, yarışta ise damalı bayrağı 10. sırada geçti.

 
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