Formula 1: Silverstone'da Koronavirüs testi pozitif çıkan Sergio Perez yerine Hülkenberg yarışacak

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Formula 1 takımı BWT Racing Point, Koronavirüs'e yakalandığı için bu hafta sonu Britanya'da yapılacak olan Silverstone ve gelecek hafta aynı pistte gerçekleşecek F1 70. Yıl Grand Prix'sinde yarışamayacak olan Sergio Perez'in yerine otomobilde Nico Hülkenberg'in olacağını duyurdu.

Geçen sene Renault için yarışan ancak yerine Esteban Ocon'un getirilmesinin ardından kendisine takım bulamayan Hülkenberg, bu sezon hiç yarışa çıkmadı.

Hülkenberg'in Britanya'ya dün akşam uçurulduğu belirtildi.