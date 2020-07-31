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Spor

Formula 1: Silverstone'da Koronavirüs testi pozitif çıkan Sergio Perez yerine Hülkenberg yarışacak

31 Temmuz 2020 13:54

T24 Dış Haberler

Formula 1 takımı BWT Racing Point, Koronavirüs'e yakalandığı için bu hafta sonu Britanya'da yapılacak olan Silverstone ve gelecek hafta aynı pistte gerçekleşecek F1 70. Yıl Grand Prix'sinde yarışamayacak olan Sergio Perez'in yerine otomobilde Nico Hülkenberg'in olacağını duyurdu.

Geçen sene Renault için yarışan ancak yerine Esteban Ocon'un getirilmesinin ardından kendisine takım bulamayan Hülkenberg, bu sezon hiç yarışa çıkmadı.

Hülkenberg'in Britanya'ya dün akşam uçurulduğu belirtildi.

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