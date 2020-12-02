Formula 1 Sakhir Grand Prix'de Mercedes için, Koronavirüs'e yakalanan Hamilton yerine George Russell yarışacak

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Bahreyn'de yapılacak olan Formula 1 Sakhir Grand Prix'de Koronavirüs'e yakalanan Lewis Hamilton yerine Mercedes AMG Petronas'ın otomobillerinden birinde Williams pilotu George Russell olacak.

Birçok kişi tarafından Mercedes'in geleceği olarak görülen Russell, kendini üreticiler klasmanı şampiyonu otomobil W11'de kanıtlama şansı bulacak.

Russell, "Williams'taki herkese bu fırsat için teşekkür etmek istiyorum. Bu hafta sonu başka bir yarış tulumu giyecek olabilirim ama hâlâ bir Williams pilotuyum" dedi.

"Kimse Lewis'in yerini dolduramaz" diyen Russell, pistte elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Williams'ta Russell yerine F2 pilotu Jack Aitken yarışacak.