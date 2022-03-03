Formula 1, Rusya Grand Prix'si ile olan sözleşmesini tamamen feshetti!

Formula 1, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle, Rusya Grand Prix'si ile olan sözleşmesini tamamen feshetti.

Yapılan açıklamada, "Formula 1'in, Rusya Grand Prix organizatörü ile sözleşmesini sonlandırdığı ve bunun da Rusya'nın bir daha yarışlara katılamayacağı anlamına geldiği" belirtildi.

Formula 1 yönetimi, işgalin ikinci gününde Rusya Grand Prix'sinin 2022 yarış takviminden çıkarıldığını açıklamıştı. Ukrayna'da yaşananların üzüntüyle karşılandığı aktarılarak 23-25 Eylül'de Soçi'de düzenlenmesi planlanan Rusya Grand Prix'sinin iptal edildiği belirtilmişti.

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