Formula 1 pilotu Max Verstappen'den tarihe geçecek sözleşme

Red Bull'un şampiyon sürücüsü Max Verstappen, takımıyla olan sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. Yılda 40-50 milyon Euro bandında bir rakam alacak Hollandalı, Formula 1 tarihinin en pahalı anlaşmalarından birine imza attı.

Formula 1'de dünya şampiyonu Red Bull sürücüsü Max Verstappen, kendisini 2028 sonuna kadar takıma bağlayan yeni sözleşmeyi imzaladı.

Halihazırdaki sözleşmesi 2023'te sona erecek Hollandalının sözleşmesi 5 yıl daha uzatıldı.

Yılda 40-50 milyon euro arasındaki bir rakama imza attığı bildirilen 24 yaşındaki sürücü, Formula 1 tarihinin en yüksek anlaşmalarından birine imza attı. Yedi dünya şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton'ın, reklam anlaşmaları hesaba katılmadan Mercedes'ten yılda 40 milyon pound aldığı biliniyor.

Verstappen'in anlaşmasıyla birlikte, Formula 1'deki bir takımla uzun süreli kontrat geleneğini sürdü. Lewis Hamilton, 2013 yılından bu yana Mercedes adına yarışıyor. İki yıl önce de Charles Leclerc, Ferrari ile 2025 sonuna kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalamıştı. Geçen ay ise Lando Norris, McLaren ile 2025 sonuna kadar devam edecek yeni anlaşma yapmıştı.

İstikrarlı bir ortam oluşturma, bu ortamda bilinen ve saygı duyulan bir sürücüyle çalışmanın başarıya ulaşmanın en iyi yolu olduğu düşüncesinnin öncülüğünü 1996-2006 yılları arasında Michael Schumacher ve Ferrari yaptı. Bu dönemde Schumacher, Lewis Hamilton onu geçinceye kadar F1 tarihinin en çok şampiyonluk kazanan sürücüsü olmuştu.

Formula 1'de 2021 sezonunda pilotların maaşları

Mercedes

Lewis Hamilton: 40 milyon avro

Valtteri Bottas: 8,45 milyon avro

Red Bull

Max Verstappen: 30 milyon avro

Sergio Perez: 2 milyon avro

Ferrari

Charles Leclerc: 15 milyon avro

Carlos Sainz: 6 milyon avro

McLaren

Lando Norris: 2 milyon avro

Daniel Ricciardo: 12,6 milyon avro

Aston Martin

Sebastian Vettel: 12,6 milyon avro

Lance Stroll: 3 milyon avro

Alpine

Fernando Alonso: 8 milyon avro

Esteban Ocon: 1,5 milyon avro

Alphatauri

Pierre Gasly: 1 milyon avro

Yuki Tsunoda: 300 bin avro

Alfa Romeo

Kimi Raikonen: 7 milyon avro

Antonio Giovinazzi: 800 bin avro

Williams

Nicholas Latifi: 800 bin avro

George Russell: 800 bin avro

Haas

Nikita Mazepin: 150 bin avro

Mick Schumacher: 140 bin avro

Red Bull'un gelecek planları

Formula 1'e girişinin ardından yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Red Bull, Honda'nın 2022'de Formula 1'den ayrılık kararı almasının ardından, kendi motor mülkiyet hakkını devraldı ve İngiltere'deki Milton Keynes'deki tesislerinde kendi motor bölümünü kurdu. Red Bull'un amacı 2023'ten itibaren motorlarının üretimini devralmasıydı, ancak motor sporları danışmanı Helmut Marko bu planın belli bir zaman sonrasına ertelendiğini açıkladı. Buna göre, 2025'e kadar Red Bull'un motorları Honda'nın Japonya'da bulunan R&D'deki merkezinden gelecek.

Teoride ise Red Bull, yeni dönemde kendi motorlarını yapacaktı. Bu motorların büyük bir kısmı hibrit enerjiden alacaktı ve tamamen sürdürülebilir olacaktı. Ancak daha sonra Red Bull, 2026'dan itibaren Formula 1'de Porsche veya Audi markalarıyla yer alacak Volkswagen Grup'la güçlü ilişkiler kurdu.