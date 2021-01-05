T24 LogoT24 Logo
Spor

Formula 1 pilotu Lando Norris Koronavirüs'e yakalandı

05 Ocak 2021 20:18

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden McLaren'in sürücüsü Lando Norris'in, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Koku ve tat alma duyusunu kaybetti 

McLaren takımından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde tatilini sürdüren 21 yaşındaki pilotun koku ve tat alma yetisini kaybetmesinin ardından Covid-19 testine girdiği ve sonucun pozitif çıktığı belirtildi.

Geçen sezon Avusturya Grand Prix'sini 3. sırada tamamlayarak kariyerinde ilk kez podyuma çıkan Büyük Britanyalı pilot, 14 gün boyunca karantina altında kalmasının ardından takımının antrenman kampına katılacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun, 21 Mart'ta Avustralya Grand Prix'si ile başlaması planlanıyor.

ETİKETLER

lando norrisformula 1koronavirüscovid19
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24