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Dünya
Deutsche Welle

Formula 1 patronu rüşvetten yargılanıyor

Formula 1 Başkanı Bernie Ecclestone, rüşvet ve görevi kötüye kullanmaya azmettirme suçlamasıyla bugün Münih Eyalet Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıyor.

24 Nisan 2014 12:46

İddianameye göre 83 yaşındaki Bernie Ecclestone 2006 yılında Alman BayernLB bankası eski yönetim kurulu başkanı Gerhard Gribkowsky'ye 44 milyon dolar rüşvet verdi.

Rüşvet karşılığında bankaya ait Formula 1 hisselerinin Ecclestone tarafından belirlenen bir yatırımcıya devredildiği ileri sürülüyor. İddiaları reddeden Bernie Ecclestone hakkında 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Formula 1 hisselerinin devriyle ilgili Gerhard Gribkowsky daha önce 8,5 yıl hapis cezasına mahkum olmuştu. Ecclestone davasında tanık sıfatıyla dinlenecek Gribkowsky'nin davanın seyrine yön vermesi bekleniyor. Gribkowsky mayıs ayında ifade verecek.

Toplam 26 duruşmada bitirilmesi planlanan davada kararın bu yılın eylül ayında açıklanması bekleniyor.

1970'lerden bu yana Formula 1 yarışlarına yön veren Bernie Ecclestone, Forbes dergisince hazırlanan milyarderler listesinde yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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