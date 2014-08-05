Formula 1 patronu rüşvet davasından kurtulabilir

Formula 1 Başkanı Bernie Ecclestone'un rüşvet ve görevi kötüye kullanmaya
azmettirme suçlamasıyla yargılandığı Münih Eyalet Mahkemesi'ndeki davaya bugün
devam edilecek.
İddianameye göre 83 yaşındaki Bernie Ecclestone 2006 yılında Alman BayernLB
bankası eski yönetim kurulu başkanı Gerhard Gribkowsky'ye 44 milyon dolar rüşvet
verdi.
Rüşvet karşılığında bankaya ait Formula 1 hisselerinin Ecclestone tarafından belirlenen
bir yatırımcıya devredildiği ileri sürülüyor. İddiaları reddeden Bernie Ecclestone
hakkında 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
"Süddeutsche Zeitung" gazetesinde yer alan bir habere göre, Ecclestone davanın
düşmesini sağlamak için 74,5 milyon euro ödemeye hazır olduğunu bildirdi.
Mahkemenin Ecclestone'un girişimiyle ilgili kararını bugünkü duruşmada vermesi
bekleniyor.
1970'lerden bu yana Formula 1 yarışlarına yön veren Bernie Ecclestone, Forbes
dergisince hazırlanan milyarderler listesinde yer alıyor.