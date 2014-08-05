Formula 1 patronu rüşvet davasından kurtulabilir

Formula 1 Başkanı Bernie Ecclestone'un rüşvet ve görevi kötüye kullanmaya

azmettirme suçlamasıyla yargılandığı Münih Eyalet Mahkemesi'ndeki davaya bugün

devam edilecek.

İddianameye göre 83 yaşındaki Bernie Ecclestone 2006 yılında Alman BayernLB

bankası eski yönetim kurulu başkanı Gerhard Gribkowsky'ye 44 milyon dolar rüşvet

verdi.

Rüşvet karşılığında bankaya ait Formula 1 hisselerinin Ecclestone tarafından belirlenen

bir yatırımcıya devredildiği ileri sürülüyor. İddiaları reddeden Bernie Ecclestone

hakkında 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"Süddeutsche Zeitung" gazetesinde yer alan bir habere göre, Ecclestone davanın

düşmesini sağlamak için 74,5 milyon euro ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

Mahkemenin Ecclestone'un girişimiyle ilgili kararını bugünkü duruşmada vermesi

bekleniyor.

1970'lerden bu yana Formula 1 yarışlarına yön veren Bernie Ecclestone, Forbes

dergisince hazırlanan milyarderler listesinde yer alıyor.