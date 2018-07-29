Formula 1 Macaristan GP'sini İngiliz pilot Lewis Hamilton kazandı

Formula 1 Şampiyonası'nın 12. yarışı olan Macaristan Grand Prix'ini Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Hamilton, zirveyi koruduğu yarışı rahat kazandı. Bu yılki beşinci zaferini kazanan Hamilton, bu sonuçla birlikte sezon arasına lider girmiş oldu.

Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen ikilisi, üçüncü ve dördüncü başladıkları yarışı ikinci ve üçüncü sırada bitirerek Ferrari takımına 33 puan getirmiş oldular. Sezonun bir sonraki yarışı 23 Ağustos'ta Belçika'da yapılacak. Yarış sonucunda pilotlar ve takımlar klasmanında üst sıralar şöyle oldu:

Pilotlar

Lewis Hamilton / Mercedes - 213 puan Sebastian Vettel / Ferrari - 189 puan Kimi Raikkonen / Ferrari - 146 puan Valtteri Bottas / Mercedes - 132 puan Daniel Ricciardo / Red Bull Racing - 118 puan

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