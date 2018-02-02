Formula 1 kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

Formula 1 yöneticilerinin 'günümüz toplum kurallarına uymayan bir kullanım' gerekçesiyle 2018'de işten çıkardığı Formula 1 kızları, feministlere çattı. Twitter'da seslerini yükselten Formula 1 kızları, 'kadın hakları savunucuları yüzünden çok sevdikleri bir meslekten oldukları ve işsiz kaldıkları' savını ortaya attı.

Formula 1'de pilotların başlama sinyalini beklediği alanda toplanan hostesler olan Formula 1 kızları, pozisyonlarının feshedilmesiyle işsiz kalmalarının ardından tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Kadın hakları savunucularının kantarın topuzunu kaçırmasının kurbanı olduklarını öne sürmeleri dikkat çekti.

"Kadın hakları mücadelesi adına başkalarına ne yapacaklarını söylememeliler"

Rebecca Cooper, ''Kadın hakları için mücadele ettiklerini söyleyen kadınların başkalarına ne yapıp yapmamaları gerektiğini söylemesi gülünç. Bu yüzden bizim sevdiğimiz ve yapmaktan gurur duyduğumuz bir işi durdurmaları saçmalık'' dedi.

"Hiçbir zaman rahatsızlık hissetmedim"

​Lauren-Jade Pope, ''O feministler yüzünden işimizden edildik. 8 yıllık Formula 1 kızıyım ve hiçbir zaman kendimi rahatsız hissetmedim. İşimi seviyorum, sevmeseydim yapmazdım! Kimse bizi bunu yapmaya zorlamıyor! Bu bizim tercihimiz!'' diye sesini yükseltti.

"Hiçbir şekilde istismara uğramadım"

​Hannah Louise ''Bir Formula 1 kızıyım, mesleğimi SEVİYORUM, bu iş BENİM TERCİHİM. Şu sıra yaşadığımız mesele, hiçbir şekilde istismara uğramamış insanlar adına istismar eden çok fazla insan olması'' diye yazdı. Louise, Britanya Süperbike Şampiyonası ve Isle Adası Turist Kupası gibi yarışmalarda da aynı kararın alınması halinde yıkılacağını sözlerine ekledi.

"Saygı görüyordum, ücretim dolgundu"

​Lucy Stokes ''İşimi seviyorum. Saygı görüyorum, iyi ücret alıyorum ve çalıştığım takımı temsil etmekten gurur duyuyorum. Kimsenin hele feministlerin mesleğimizi yargılamaya hakkı yok. Dürüst olmak gerekirse onlar yüzünden bu kadar çok kadın işsiz kalıyor. Hani nerede eşitlik ve kadınların güçlendirilmesi?'' diye sorguladı.

Hollywood'da sistematik tacizle mücadele kampanyasının artçıları

Formula'nın Formula 1 kızları uygulamasından vazgeçmesi, Hollywood'daki sistematik cinsel saldırı ve istismarın ifşa edilip bununla mücadele edilmesi için başlatılan 'MeToo' ve 'Time's Up' gibi kampanyaların çapının çok genişlemesinin ardından geldi.

F1 ticari şefi Sean Bratches üç gün önce şu açıklamayı yaptı: "Formula 1 kızları uzun yıllardır F1'de olan geleneklerden biri olsa da artık bu durumun istediğimiz marka değerleriyle uyuşmadığını ve günümüz toplum kurallarına uymadığını düşünüyoruz. Bu uygulamanın F1 ve F1 fanları için uygun veya alakalı olduğunu düşünmüyoruz."

(Sputnik)