Formula 1 İstanbul GP bilet fiyatları açıklandı

9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'de gerçekleşecek Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020‘nin bilet fiyatları açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde F1 İstanbul GP’si bilet fiyatlarının günlük 30 TL‘den başlayacağı duyurulmuştu. Intercity İstanbul Park’ın yeni açıklamasına göre, 24 saat boyunca biletlere yüzde 50’ye varan indirim uygulanacak.

13-14-15 Kasım 2020′de gerçekleşecek Formula 1 İstanbul GP’si biletleri 15 Eylül‘de Biletix üzerinden satışa sunulacak. Biletlere 15 Eylül Salı 12:00‘dan 16 Eylül Çarşamba 12:00‘a kadar yüzde 50’ye varan indirim uygulanacak.

Fiyatlarla ilgili değerlendirmede bulunan Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini satacaklarını ifade etti. F1 İstanbul etabı için 14 farklı kategoride bilet sunulacak. Paylaşılan tabloda, 3 günlük toplam fiyatlar belirtiliyor.