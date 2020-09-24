Formula 1'in yeni CEO'su, Ferrari'nin eski takım patronu Stefano Domenicali oldu

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Ferrari'nin eski takım patronu Stefano Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu. Liberty Media'nın kısa süre içinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

Domenicali, Ferrari'nin Formula 1'de 1999 ile 2004 arasında 6 kez üst üste şampiyon olduğu yıllarda İtalyan ekibinin spor direktörlüğünü yapıyordu. Domenicali, Jean Dost görevi bırakınca 2008-2014 yılları arasında Ferrari'de takım patronluğu yaptı.

The Guardian'ın aktardığına göre Formula 1 takımlarına Domenicali'nin 2021 sezonundan önce görevi Chase Carey'den devralacağı bildirildi.