Formula 1'in nefes kesen İstanbul tanıtımı tüm dünyada yayınlandı

Formula 1 öncesinde, Red Bull pilotlarının İstanbul'da gerçekleştirdiği tanıtım filmi tüm dünyada yayınlanmaya başladı. Filmde, Scuderia AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ve Aston Martin Red Bull Racing pilotu Alexander Albon'un RB7 Formula 1 araçlarıyla İstanbul sokaklarında gerçekleştirdikleri sürpriz şovları gösteriliyor.

Dokuz yıl aradan sonra Türkiyede yeniden gerçekleşen Formula 1 öncesinde İstanbul tanıtımı ve AlphaTauri moda markası lansmanı için çekilen film tüm dünyada yayına girdi.

Filmin en dikkat çeken karesi ise pilotların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden saniyeler içinde geçtikleri anlar olarak kayda geçti.

Birlikte yolan çıkan ve İstanbulu baştan başa keşfedebilmek için birbirinden ayrılan iki sürücü, muhtelif açılardan kendilerini takip eden kameralarla birlikte şehri turluyor ve İstanbul'un renkli silüeti de onlara eşlik ediyor.

Kıtalararası ilk tünel geçişi

Topkapı Sarayı, Galata Köprüsü, Sultanahmet Cami'ni hızla geçerek Sultanahmet Meydanı'nda drift yapan pilotlar, tüm bakışları üzerine çekiyor.

Gezide her iki araç da sadece saniyeler içinde Asya'dan Avrupa'ya geçip geri dönüyor. Çekimler sırasında Aston Martin Red Bull Racing Pilotu Albon, Avrasya Tüneli'nden ilk kıtalararası tünel geçişini yaptı. Aynı zamanda Gasly, iki kıtanın ortasında; 360 derecelik spin atma hareketini (donut) gerçekleştiren ilk kişi oldu.

"Kıtadan kıtaya geçmek harikaydı"

Scuderia AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, İstanbulda yaşadığı deneyimin ardından, "İstanbul'da F1 aracı kullanmak, özellikle de köprünün üstünde kıtadan kıtaya geçmek harikaydı" ifadelerini kullandı.

Aston Martin Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ise, "İstanbul sokaklarında araç kullanmak gerçekten çok iyi bir tecrübeydi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki anlar da unutulmazdı" dedi.