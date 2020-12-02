Formula 1'in en ünlü soyadı gride geri dönüyor: Mick Schumacher gelecek sezon Haas için yarışacak

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Lewis Hamilton ile birlikte Formula 1'de en çok dünya şampiyonluğu elde eden pilot olan Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, gelecek sezon F1'de yarışacak.

Ferrari motoru kullanan Haas F1, Alman pilot ile çok yıllı bir sözleşme imzaladı. Schumacher ve bir başka F2 pilotu olan Nikita Mazepin gelecek sezon Haas otomobillerinde Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'in yerini alacak.

21 yaşındaki Schumacher, F1'in alt klasmanı F2'de sezonun bitmesine bir yarış kala 14 puanla lider durumunda. Alman pilot bu sezon F2'de iki yarış kazandı ve 10 kez podyuma çıktı.

Schumacher, F1 sezonunun Abu Dabi'deki son yarışının ilk antrenman turunda Haas otomobilinde olacak.