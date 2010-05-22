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FORMULA 1 için otoyollar ücretsiz

Formula 1 yarışı dolayısıyla 29 Mayıs Cumartesi ve 30 Mayıs Pazar günleri 07.00-24.00 saatlerinde, İstanbul'un Samandıra, Kurtköy, Şekerpınar ve Çamlıca otoyol gişelerin

22 Mayıs 2010 03:00

T24- Formula 1 yarışı dolayısıyla 29 Mayıs Cumartesi ve 30 Mayıs Pazar günleri 07.00-24.00 saatlerinde, İstanbul'un Samandıra, Kurtköy, Şekerpınar ve Çamlıca otoyol gişelerinden ücretsiz geçilecek.


28 Ocak 2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı kararnamenin eki karara geçici madde eklenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre, İstanbul'da 28-30 Mayıs 2010 tarihlerinde yapılacak Formula 1 yarışı nedeniyle 29 Mayıs Cumartesi ve 30 Mayıs Pazar günleri 07.00-24.00 saatlerinde, İstanbul'un Samandıra, Kurtköy, Şekerpınar ve Çamlıca otoyol gişelerini kullananlardan ücret alınmayacak.

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