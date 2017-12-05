Formula 1 efsanesi 2020'de emekli oluyor

Mercedes'ten Niki Lauda, 2020 sonunda Mercedes'le olan sözleşmesinin biteceğini ve sonrasında emekli olmanın mantıklı bir hareket olacağını söyledi.

Niki Lauda, 2012 yılında sonrasında Mercedes'in %10'luk hissesini alarak takıma katılmış ve Alman takımla uzun vadeli bir anlaşma yapmıştı.

Hem Toto Wolff hem de Lauda'nın sözleşmesi bu yılın başında 2020 sonuna kadar uzatılmıştı ve ikili en az üç yıl daha Alman takımın başında yer almaya devam edecek.

Lauda, sözleşmesinin bitmesinin ardından Formula 1'den ayrılmayı planladığını söyledi.

Alman Bild gazetesine konuşan Lauda, "Mercedes'le olan sözleşmem 2020 sonuna kadar geçerli ve bunu doldurmayı planlıyorum. Sonrasında ayrılmak mantıklı görünüyor. Neler olacağını görmemiz gerekiyor, bu konuda konuşmak için henüz çok erken." dedi.

20 yılından uzun süredir Alman RTL kanalında yorumcu olarak görev alan Lauda, yeni sezonda bu görevde yer almayacağını da ekledi.

"Artık tüm vaktimiz Mercedes'e harcayabilirim. Tüm yarışlara gelmeye devam edeceğim ancak şu anda olduğu gibi ek sorumluluklarım olmayacak."

"Bazen bu görevi üstlenmek benim için ciddi bir yük haline geliyordu. Bir taraftan takımla olmak, diğer taraftan RTL ile çalışmak zordu. İşi iyi şekilde koordine etmek kolay değildi."

Aile yaşantısı hakkında da konuşan Lauda, "Aslında yılda yalnızca 21 hafta sonu evdeyim ve geri kalanında yokum. Sıradan bir aile olduğumu söyleyebilirim, bu konuda herhangi bir sorun yok." dedi.