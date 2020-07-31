Formula 1'de Silverstone Grand Prix'si öncesi Koronavirüs şoku: RP pilotu Sergio Perez'in testi pozitif çıktı

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FIA, Formula 1'de Racing Point için yarışan Meksikalı pilot Sergio Perez'in Koronavirüs testinin sonuçlarının pozitif geldiğini duyurdu.

Perez, bu hafta sonu Britanya Grand Prix'sinin yapılacağı Silverstone pistine Perşembe yapılan Covid-19 testinin sonuç vermemesinin ardından getirilmemişti. Yapılan ikinci testin sonuçları pozitif çıktı.

Koronavirüs'e yakalanan ilk Formula 1 pilotu olan Perez, bu ve gelecek hafta sonu yarışamayacak.

FIA'dan yapılan açıklamada Perez'in kendini izole ettiği ve ilgili sağlık yönergelerine uyduğu belirtildi.

Racing Point, Perez'in fiziksel ve ruhsal durumunun iyi olduğunu aktardı. Geçen senenin şampiyon Mercedes arabasını taklit ettiği için sıkça eleştirilen ve bu sezon beklenenin üstünde bir performans gösteren Racing Point, bu hafta sonunda "iki arabayla kazanmak istediklerini, bunun için de gerekli adımları atacaklarını" belirtti.

Perez'in boşalan koltuğuna geçici olarak geçen sene Renault için yarışan Alman pilot Nico Hülkenberg'in oturabileceği konuşuluyor.