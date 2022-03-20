Formula 1'de sezonun ilk zaferi Leclerc'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sini, Ferrari'nin Monaco'lu pilotu Charles Leclerc kazandı. Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz finişi ikinci sırada gördü.

Sakhir Çölü'ndeki 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'ndeki yarışa pole pozisyonda başlayan Charles Leclerc, başından sonuna kadar önde götürdüğü yarışı ilk sırada tamamladı. Leclerc'i takım arkadaşı Carlos Sainz takip etti.

Son dünya şampiyonu Red Bull sürücüsü Max Verstappen, son üç turda yarışa veda etti. Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez de yarış dışı kaldı.

Yarış sonrası zaferini değerlendiren Charles Leclerc, "Son iki yıl takım olarak kötü geçti ve fırsatı değerlendirdik. Çocuklar bu şahane aracı ortaya çıkardı. İlk iki sırayı aldık. Daha iyisini umamazdık. Max'a karşı olabildiği kadar zeki olmaya çalıştım ve bu işe yaradı" dedi.