Formula 1'de heyecan İspanya'ya taşınıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 6. yarışı İspanya Grand Prix'si ile devam edecek.
İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 22 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
Geride kalan 5 yarışta Red Bull'dan Max Verstappen üç, Ferrari'den Charles Leclerc iki kez podyumun zirvesine çıktı.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle
Pilotlar
1. Charles Leclerc (Monako): 104 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 85
3. Sergio Perez (Meksika): 66
4. George Russell (Büyük Britanya): 59
5. Carlos Sainz (İspanya): 53
Takımlar
1. Ferrari: 157
2. Red Bull: 151
3. Mercedes: 95
4. McLaren: 46
5. Alfa Romeo: 31