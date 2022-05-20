Formula 1'de heyecan İspanya'ya taşınıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 6. yarışı İspanya Grand Prix'si ile devam edecek.

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 22 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Geride kalan 5 yarışta Red Bull'dan Max Verstappen üç, Ferrari'den Charles Leclerc iki kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle

Pilotlar

1. Charles Leclerc (Monako): 104 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 85

3. Sergio Perez (Meksika): 66

4. George Russell (Büyük Britanya): 59

5. Carlos Sainz (İspanya): 53

Takımlar

1. Ferrari: 157



2. Red Bull: 151



3. Mercedes: 95

4. McLaren: 46

5. Alfa Romeo: 31