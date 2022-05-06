Formula 1'de heyecan ABD'ye taşınıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 5. yarışı Miami Grand Prix'si ile sürecek.

ABD'nin Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak etapta sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 8 Mayıs Pazar günü TSİ 22.30'da başlayacak.

Şu ana kadar Ferrari takımından Charles Leclerc ve Red Bull'dan Max Verstappen ikişer kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar klasmanı

1. Charles Leclerc (Monako): 86 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 59

3. Sergio Perez (Meksika): 54

4. George Russell (Büyük Britanya): 49

5. Carlos Sainz (İspanya): 38

Takımlar sıralaması

1. Ferrari: 124

2. Red Bull: 113

3. Mercedes: 77

4. McLaren: 46

5. Alfa Romeo: 25.