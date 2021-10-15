Formula 1'de 2022 yarış takvimi açıklandı; Türkiye Grand Prix’si takvimde yer almadı

Formula 1 resmi hesabından yaptığı açıklamayla 2022 yarış sezonunun takvimini açıkladı.

2 sezondur asıl takvimde yer bulamayan, fakat Covid-19 pandemisine bağlı olarak takvimden çıkarılan yarışların yerine dahil edilen Intercity İstanbul Park, beklendiği üzere 2022 takviminde kendisine yer bulamadı.

Buna göre önümüzdeki sezon 23 yarış düzenlenecek ve bu Formula 1 tarihinde bir sezonda yapılacak olan en yüksek yarış sayısı olacak.

18-20 Mart 2022'de Sakhir'de yapılacak olan Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak olan sezon, 18-20 Kasım 2022 haftasonunda Abu Dhabi'de sona erecek.

İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri 2'şer yarış düzenleyecek. 2022 Formula 1'in kabuk değiştirdiği bir yıl olacak. Araçların üzerinde yapılacak belirgin değişikliklerle, rekabetin ve heyecanın artırılması hedefleniyor.

Son 2 yılda takvime sonradan girmeyi başaran Türkiye Grand Prix'si, organizatörlerden, pilotlardan ve yarışseverlerden yüksek not almıştı.

Intercity İstanbul Park yönetiminin hedefi 2023'te başlayacak 10 yıllık bir sözleşme imzalamak.