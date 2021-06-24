Formula 1 Britanya Grand Prix, tam kapasite seyircili gerçekleştirilecek

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Formula 1 ve Silverstone, 2021 Britanya Grand Prix'nin tam kapasiteyle seyircili olarak yapılacağını duyurdu.

Perşembe günü yapılan açıklamada, "Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2021'in Britanya hükümetinin Organizasyon Araştırma Programı'nın en yeni fazına alındığını ve bu vesileyle 16-18 Temmuz arasında tam kapasite seyirciyle yapılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" denildi.

Yarışı Silverstone'da izleyecek seyircilerden aşılı olduklarına dair kanıt ya da son 48 saatte negatif sonuç vermiş bir PCR testi sunmaları istenecek.

Silverstone'un yaklaşık 150 bin kişilik kapasitesi bulunuyor.