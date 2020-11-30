Formula 1 Bahreyn Grand Prix'de kaza yapan Grosjean gelecek hafta yarışamayacak; Haas'ın direksiyonunda Fittipaldi olacak

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Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinde yaptığı kaza sonucu arabası alev topuna dönüşen Haas pilotu Romain Grosjean'ın bu hafta sonu yarışamayacağı açıklandı.

Grosjean'ın yerine yine Bahreyn'de yapılacak olan Sakhir Grand Prix'de 2 kez dünya şampiyonu olan Emerson Fittipaldi'nin torunu Pietro Fittipaldi olacak. Bu Pietro'nun ilk Formula 1 yarışı olacak.

Grosjean'ın Haas'ı dün başka bir otomobille çarpışıp bariyerlere girdikten sonra ikiye ayrılmış ve alev almıştı.

Pilot ellerindeki yanıklar sebebiyle hastanede tedavi görüyor ve salı günü taburcu edilmesi bekleniyor.