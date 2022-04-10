Formula 1 Avustralya GP'sinde zafer Charles Leclerc'in

Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı Avustralya Grand Prix'sini Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı.

2022 Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı Avustralya'daki Albert Park'ta gerçekleştirildi. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc, bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti. Son dünya şampiyonu Max Verstappen ise aracında yaşadığı sorun nedeniyle yarışı tamamlayamadı. Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz ise yarışın ilk bölümünde yaşadığı sorun nedeniyle bitiş çizgisini göremedi.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez ikinci, Mercedes'in genç sürücüsü George Russell üçüncü oldu. Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Formula 1'de sezon, 24 Nisan'da İtalya'daki Emilia Romagna Grand Prix'siyle devam edecek.

Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Charles Leclerc - 71 puan

2. George Russell - 37

3. Carlos Sainz - 33

4. Sergio Perez - 30

5. Lewis Hamilton - 28

Takımlar

1. Ferrari: 104

2. Mercedes: 65

3. Red Bull: 55

4. McLaren: 24

5. Alpine: 22