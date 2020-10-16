T24 LogoT24 Logo
Spor

Formula 1, 2021 takviminde İstanbul'u düşünmüyor

16 Ekim 2020 17:22

Formula 1, 2021 takviminde İstanbul'a yer vermeyi düşünmüyor. Formula 1 CEO'su Chase Carey, pandemi nedeniyle yer verdikleri pistleri gelecek sezonun takvimine dahil etmeyi planlamadıklarını söyledi.

Pandemi nedeniyle 2020 sezonunda klasik takvimin dışına çıkan motorsporlarının 1 numaralı organizasyonu, eskiye dönüşü Formula 1 hedefliyor.

Formula 1 CEO'su Chase Carey, şampiyonanın resmi podcast'ine 2021 takviminin ayrıntılarını anlattı.

Salgın tedbirleri nedeniyle bu sezon yarış ve pist sayısını azalttıklarını söyleyen Carey, ulaşımı kolaylaştırmak için Avrupa'da Grand Prix'lere yöneldiklerini belirtti.

Ancak Formula 1 yeni sezonda yeniden dünyanın dört bir yanındaki pistlere dönüş hazırlığında.

İstanbul, İmola ve Mugello gibi tarihi özelliği olan yarışları 2021 takviminde düşünmediklerini ifade eden, Carey, bu pistlerin yerine diğer kıtalardaki Grand Prix'leri dahil edeceklerini söyledi.

Güncellenen 2020 takvimiyle 9 yıl sonra Formula 1'e ev sahipliği yapacak İstanbul'daki Türkiye Grand Prix'si, 12-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

ETİKETLER

Chase CareyFormula 1Formula 1 İstanbulİstanbul ParkFormula 2021 takvimi2021 takvimi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24