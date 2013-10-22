Formalarını unutan takım işportadan forma aldı

Kolombiya'nın önde gelen futbol takımlarından Independiente Santa Fe, bir karşılaşmaya deplasman formalarını götürmeyi unutunca, takım sahaya işporta tezgâhlarından alınan formalarla çıkmak zorunda kaldı.

Kolombiya Birinci Ligi'nde dördüncü sıradaki Independiente Santa Fe'nin yetkilileri, profesyonel futbolda nadir karşılaşılan bir hata sonucunda, Boyaca Chico takımıyla oynayacağı karşılaşmaya, formaları götürmeyi unuttu. Bu hata, her iki takımın da benzer formalarla sahaya çıkmasına neden oldu.

Boyaca Chico yetkilileri, misafir takımdan gelen ricayı geri çevirdi ve formalarını bu maç için değiştirmeyi reddetti.

Bu durum karşısında, Independiente Santa Fe takımının asistanlarından birisi, işporta tezgâhlarını dolaşarak, tanesi 6 dolardan ucuz formalar satın almak zorunda kaldı.

Karşılaşma futbolcuların numaralarının ve adlarının kırmızı kalemlerle formalara yazılması ardından oynanabildi.

Yaşadıkları tatsız duruma karşı Independiente Santa Fe takımı deplasmanda Boyaca Chico'yu 2-0 mağlup etmeyi başardı.

BBCTürkçe