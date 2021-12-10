Foreks anketi: TCMB'den 100 baz puan faiz indirimi bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) önümüzdeki hafta gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı'nda politika faizini 100 baz puan indirmesi bekleniyor.
Foreks anketine katılan 15 ekonomistin 12'si faiz indirimi kararı alınacağını öngördü. Ekonomistlerden 7'si faizin 100 baz puan indirileceği tahmininde bulunurken, 2 ekonomist 200 baz puan, 1'i 150 baz puan, 1'i 75 baz puan, 1'i ise 25 baz puan faiz indirimi kararı alınacağını öngördü.
Bu ay faiz değişikliği beklemeyen 2 ekonomist, ilk faiz değişikliğinin Ocak ayında olacağı tahmininde bulundu.
2022 yıl sonuna ilişkin görüş belirten 6 ekonomistin medyan tahmini yüzde 11,50 olurken, minimum ve maksimum beklentiler yüzde 9,00 ve yüzde 25,00 seviyesinde oluştu. Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi yüzde 13,25 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 10,00-20,00 aralığında oluşmuştu.