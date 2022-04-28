Foreks anketi: Nisanda enflasyon aylık yüzde 5,61 artacak

Ekonomistlerin Nisan ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini yüzde 5,61 artış olacağı yönünde gerçekleşti.

ForeksHaber'in 16 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Nisan ayı ortalama tahmin yüzde 5,65 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 67,33, ortalama yüzde 67,48 olarak gerçekleşti.

TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 7,80 ve yüzde 3,66 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler aynı sıralama ile yüzde 70,85 ve yüzde 64,28 oldu.