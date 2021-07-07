Foreks anketi: Merkez Bankası faizi sabit tutacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 14 Temmuz Perşembe günkü toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 19,00 seviyesinde korunacağı yönünde oluştu.

Foreks anketine katılan 21 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılacağı tahmininde bulundu.

Ekonomistlerden 5'i 4.çeyrekte, 4'ü ekim ayında faiz değişikliğine gidileceği görünüşü savunurken, 2'si aralıkta, 1'i ise 2021 yılı Mart ayında faiz değişikliği kararı alınacağı tahmininde bulundu.

2021 yıl sonuna ilişkin görüş belirten 16 ekonomistin medyan tahmini yüzde 17,50 seviyesinde gerçekleşti. Yıl sonu anketine ilişkin en düşük faiz tahmini yüzde 16,50, en yüksek tahmin ise yüzde 19,00 seviyesinde oluştu.

Geçen ay ki ankette de yıl sonu faiz beklentisi yüzde 16,00 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 16,00-18,00 aralığında oluşmuştu.

TCMB, Mart ayında 100 baz puanlık faiz artırımı beklentisine karşın 200 baz puanlık artırım kararı ile faizi yüzde 19,00'a yükseltmiş, nisan, mayıs ve haziran aylarında ise faizi beklentilere paralel olarak yüzde 19,00 seviyesinde sabit bırakmıştı.