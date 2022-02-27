Foreks anketi: Enflasyon şubatta aylık yüzde 3,80 olacak

Ekonomistlerin Şubat ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini yüzde 3,80 artış olacağı yönünde gerçekleşti.

ForeksHaber'in 20 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Şubat ayı ortalama tahmin yüzde 4,29 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 52,95, ortalama yüzde 53,56 olarak gerçekleşti.

TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 7,50 ve yüzde 2,90 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler aynı sıralama ile yüzde 56,20 ve yüzde 51,60 oldu.

Ocak ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 9,80 artış beklenirken, yüzde 11,10 artış yönünde açıklanmış ve yıllık enflasyon yüzde 48,69 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ankette, 2022 sonu TÜFE medyan tahmini yüzde 35,75 olurken, ortalama tahmin yüzde 36,56, maksimum ve minimum beklentiler ise yüzde 44,10 ve yüzde 30,00 olarak gerçekleşti.