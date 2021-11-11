Foreks anketi: Ekonomistler Merkez Bankası'ndan 100 baz puan faiz indirimi bekliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 18 Kasım'daki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin 100 baz puan indirimle yüzde 15,00 seviyesine çekileceği yönünde oluştu.

Foreks anketine katılan 17 ekonomistin tamamı faiz indirimi kararı alınacağını öngördü. Ekonomistlerden 9'u faizin 100 baz puan indirileceği tahmininde bulunurken, 4 ekonomist 50 baz puan, 2'si 150 baz puan, 2'si ise 25 baz puan faiz indirimi kararı alınacağını öngördü.

2021 yıl sonuna ilişkin görüş belirten 15 ekonomistin medyan tahmini yüzde 15,00 seviyesinde gerçekleşti. Yıl sonu anketine ilişkin en düşük faiz tahmini yüzde 13,00, en yüksek tahmin ise yüzde 15,75 seviyesinde oluştu. Geçen ayki ankette yıl sonu faiz beklentisi yüzde 16,50-16,75 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 16,00-17,00 aralığında oluşmuştu.

2022 yıl sonuna ilişkin görüş belirten 6 ekonomistin medyan tahmini ise yüzde 13,25 olurken, minimum ve maksimum beklentiler yüzde 10,00 ve yüzde 20,00 seviyesinde oluştu.

TCMB, eylül ayında faiz değişikliği beklenmemesine karşın faizde 100 baz puanlık, ekim ayında ise 50 baz puanlık indirim beklentisine karşın 200 baz puanlık indirim kararı ile faizi yüzde 16,00 seviyesine çekmişti.