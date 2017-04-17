Foreign Policy: Huzur içinde uyu Türkiye; 1921-2017

T24 / Çeviri

ABD'nin saygın dergilerinden Foreign Policy, "1921’de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile Atatürk’ün yolunu açtığı modern Türkiye’nin, dün düzenlenen referandumla artık ortadan kalktığını" yazdı.

Steven A. Cook imzalı yazıda, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun Mustafa Kemal Atatürk’ün hayal ettiği gibi Türkiye’yi yasama ve yürütme ile yönetilen modern bir ülke haline getirdiği, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sultanın elindeki yetkilerin halkı temsil eden Meclis'e devredildiği belirtildi.

Türkiye’de dün gerçekleşen referandumla bu sürecin sonuna gelindiği kaydedilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Pazar günkü oylamada birçok kişi, Türkiye Cumhurbaşkanı olan ve ülkeyi kutuplaştıran Recep Tayyip Erdoğan’ın yetkilerine odaklandı. Ancak bundan daha fazlası var. “Evet” oyu veren Türkler aslında Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’na ve Atatürk’ün temsil ettiği modernleşmeye karşı çıkmış oldular.”

“Hayır” cephesinin yenilmiş olmasına rağmen Erdoğan’a büyük bir direniş göstermesinin beklendiği kaydedilen yazıda, referandumda tahmin edilen bu sonucun 15 Temmuz darbe girişimi sonrası artan baskı ve tutuklamaların devam etmesine yol açacağı ifade edildi. FP, tüm bu sürecin Türkiye’de siyaseti daha da büyük bir istikrarsızlıkla sürükleyeceğini belirterek, Türkiye’nin tüm iniş çıkışlara rağmen demokratik bir ülke olduğunu ancak Erdoğan’ın yeni Türkiye’sinin artık “bu hesabı kapattığını” yazdı.