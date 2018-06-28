Foreign Policy: Erdoğan demokraside uzmanlaştı

Istanbul, 28 Haziran (DHA) - Türkiye\'deki 24 Haziran seçimlerinin ardından dünya basınında seçime ilişkin birçok yazı yazıldı. Bunlardan biri de Foreign Policy’nin “Erdoğan demokraside uzmanlaştı” başlıklı yazısı oldu.

Foreign Policy yazarı Borzou Daragahi tarafından kaleme alınan köşe yazısında, “Tüm yapılan eleştirilere rağmen, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir seçimi nasıl kazanacağını biliyor” ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pazar günkü zaferinden iki gün önce hayranları tarafından internette yayılan ve Erdoğan’ın Nintendo’nun Super Mario’sunun yerine koyup “Superdoğan” olarak adlandırıldığı videodan da bahsedilen makalede – oyundaki adımlara da atıfta bulunularak - şu ifadelere yer verildi:

“Erdoğan önce İstanbul belediye başkanı olarak puan topladı. Kenti kirlilik ve çöplerden kurtardı.

“Sonrasında ‘insanlar’ onu tutukluluğundan serbest bıraktı ve Erdoğan ülkenin lideri oldu.

“Enflasyonu düşürdü sonrasında ise kadınların başörtü ile üniversitelere girmesine izin verdi, daha da puan topladı.

“Solcu ve liberalleri, İsrail’i, Gezi Parkı protestocularını kenara itti.

“Sektörleri kalkındırdı, dev projeler inşa etti.

“Fakat tüm eleştirilere rağmen, şu gerçeğin atlanmaması gerekiyor: Erdoğan seçim kazanmayı çok iyi biliyor.

“Erdoğan’ın siyasi yetenekleri – o kadar olmasa da - otoktarik aşırılıklarıyla daha önce eşi benzeri görülmemiş başarısının arkasında yatan unsurdur.

“64 yaşındaki Erdoğan, yurtdışındaki itibarına göre çok daha yetenekli geleneksel bir siyasetçi.

“Popülaritesinin enflasyon ve işsizlikteki artışa ve Türk lirasındaki zayıflamaya rağmen uzun yıllar ciddi şekilde kalıcı olması tesadüf değil.

“Doğuştan siyasetçi Erdoğan’ın karizması halka hitabet yeteneği ve ortalamanın üzerinde boyuyla da kendini yineliyor.

“Erdoğan’ın rakipleri bile onun Türkiye’deki en popüler lider olduğunu kabul ediyor.”