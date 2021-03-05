Foreign Policy: Biden görevdeki ilk ayını dünya liderleriyle rutin aramalarla geçirdi; Erdoğan'ın telefonu çalmadı

T24 Dış Haberler

ABD'nin önde gelen diplomasi yayınlarından Foreign Policy, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın hâlâ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın aramadığına dikkat çekti.

Robbie Gramer, Katie Livingstone ve Jack Detsch imzalı "Biden, Türkiye'ye sessiz muamele uyguluyor" başlıklı makalede ABD liderinin görev süresinin ilk ayını dünya liderleriyle rutin telefon konuşmaları yaparak geçirdiğini ancak Erdoğan'ın telefonunun hiç çalmadığını ifade etti.

Dergi, birçok yetkili, politikacı ve uzman ile yapılan mülakatlarda Biden'ın Erdoğan'ı aramamasının ABD'nin Türkiye'ye yönelik daha sert bir politika izleyeceğinin sinyallerini verdiği değerlendirmesinde bulunulduğunu ifade etti.

Demokrat Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi Abigail Spanberger, "İlişki zor durumda. Türkiye'ye diğer NATO müttefiklerimize güvendiğimiz gibi güvenebilecek durumda değiliz" dedi.

Eski CHP'li milletvekili Aykan Erdemir, "Bu ABD-Türkiye ilişkilerinin bulunduğu en düşük nokta" değerlendirmesinde bulundu.

Washington Enstitüsü Türkiye Araştırma Programı Direktörü Soner Çağaptay, "Erdoğan'ın bugün bir seçim yapılsa kazanamayacağını" ifade etti ve ekledi; "Trumplık yapmaya çalışırsa ABD'de olanlardan sonra Biden'ın diğer tarafa bakma olasılığı yok" dedi.

Makalede Ankara-Washington hattındaki S-400, Doğu Akdeniz ve Suriye gibi kriz başlıklarına sık sık dikkat çekildi.